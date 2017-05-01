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Милонов хотел донести ЛГБТ-активистам свои взгляды на любовь и попал в потасовку
Фото: Fontanka Ru / YouTube
Депутат Госдумы Виталий Милонов принял участие в первомайском шествии в Санкт-Петербурге. В одной из колонн были представители «Открытой России» и ЛГБТ-сообщества, пишет «Фонтанка».
«В какой-то момент Милонов решил войти в середину колонны и попытаться донести присутствующим свои взгляды на однополую любовь», — отмечает издание.
Однако законодателю, который известен как ярый противник людей с нетрадиционной сексуальной ориентацией, не удалось это сделать. Под крики «Милонов — позор Петербурга» возникла потасовка. Полицейские оперативно защитили парламентария, который раньше был депутатом петербургского Заксобрания.
Судя по видео, которые распространяются в сети, Милонов несколько раз вступал в подобные перепалки, приводящие к стычкам. Сотрудники правоохранительных органов пытаются его охранять.
«Фонтанка» также передает, что около 10 человек из числа представителей ЛГБТ были задержаны у Аничкова дворца на Невском проспекте. Несколько активистов легли на проезжую часть и притворились мертвыми, при этом один из участников начал посыпать лежащих землей. После этого их и задержала полиция. До этого людей с радужным флагом, которые скандировали лозунг «Кадырова в Гаагу», посадили полицейские машины и увезли.
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