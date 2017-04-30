Крым ответил на появление новой украинской дамбы пословицей

Крымский вице-премьер Дмитрий Полонский прокомментировал сообщения о постройке Украиной новой дамбы на границе с российским полуостровом. Об этом сообщает «Лента.ру».

«Не съем, так понадкусываю», — так на украинском языке он объяснил логику авторов проекта.

«И ничего, что она явно не достроена (рассказывают про какой-то первый этап). Ничего, что страдают от последствий строительства жители южных областей. Главное, чтобы хозяева западные были довольны! Главное, что денег удалось списать на "важнейший" политический проект», — сказал Полонский. .

По его словам, жителям Крыма, «у которых с водой давно все хорошо, остается лишь в очередной раз порадоваться своему возвращению домой».

Ранее сообщалось, что в Херсонской области достроили новую дамбу, чтобы отрезать Крым от днепровской воды и пустить ее на орошение местных земель.

Однако, Крым уже не нуждается в воде с Украины. Благодаря поддержке Минприроды на российском полуострове реализован проект по использованию подземных вод для организации водоснабжения населения полуострова. В сентябре 2016 года завершилось строительство трех водозаборов. Пробурены 36 скважин, общий объем подаваемой воды составит 195 тыс. куб. м в сутки.

Кроме того, в рамках реализации Федеральной программы по развитию Крыма до 2020 года будет проложен магистральный водовод до Керчи. Его длина составит около 220 км. Это позволит решить проблему с водоснабжением восточных регионов российского полуострова.