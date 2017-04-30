В Крыму с безразличием восприняли новость о возведении в Украине блокирующей дамбы

Дамба, возведенная в Херсонской области Украины, не повлияет на водоснабжение Крыма. Об этом сообщил депутат Госсовета Республики Крым Владислав Ганжара, сообщает Рен ТВ

«Постройка Украиной дамбы — это еще один шаг агрессивной риторики, которую Киев ведет против Крыма. Уже, как говорится, чем могли навредить, навредили. Но республика уже сейчас полностью независима от Украины в плане водообеспечения со стороны Северо-Крымского канала», — заявил он.

Ганжара отметил, что вода из Северо-Крымского канала обеспечивала технической водой северо-восток полуострова. Однако за прошедшие три года в составе РФ республика полностью освободилась от зависимости от Киева.

Напомним, ранее Украина заявила об окончании строительства дамбы, перекрывающей подачу днепровской воды на российский полуостров. Этот объект строили в Херсонской области в течение года и потратили на него 1,3 млн долларов.