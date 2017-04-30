Севастополь рассчитывает определить границы с Крымом к началу 2018 года

Власти Севастополя планируют к началу следующего года согласовать границы с Крымом, сообщил ТАСС врио губернатора Севастополя Дмитрий Овсянников

"Согласование границы - дело очень кропотливое. Она должна пройти так, чтобы ни один земельный участок не оказался разделенным между двумя субъектами. Эта тема не носит жесткого и срочного характера. Проведем все работы до конца этого года", - сказал он.

Глава Севастополя напомнил, что в настоящее время у большинства субъектов России не утверждены границы с другими регионами. Для Севастополя эта задача является "неким факультативом", добавил он.

"Тема границ начала обсуждаться в момент, когда мы говорили о согласовании нашего генерального плана. Чтобы зонирование земель, которое мы проводим в рамках генплана, в том числе прилегающих к территории республики Крым, не наносило ущерб интересам соседнего субъекта. В этом контексте и возникла тема границ. Но для самого утверждения генплана нам нет необходимости согласовывать границы", - отметил Овсянников.

Ранее сообщалось, что главы Севастополя и Крыма в августе прошлого года договорились о создании рабочей группы по решению актуальных задач, одной из которых является согласование границ между двумя регионами. Севастополь сформировал генеральный план и готовится к публичным слушаниям по документу.