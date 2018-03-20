Ещё
Британия с обвинениями России в убийстве Скрипаля вызывает жалость, заявили в МИД РФ
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Британия с обвинениями России в убийстве Скрипаля вызывает жалость, заявили в МИД РФ 

Парламентская газета 16 часов назад
Фото: Парламентская газета
Великобритания, опустившаяся до беспочвенных обвинений России в отравлении экс-полковника ГРУ РФ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, вызывает только жалость. Об этом заявил журналистам замглавы российского МИД Сергей Рябков.
«Великая страна, которая опустилась до таких беспочвенных обвинений в адрес России, вызывает только жалость. Британским политикам нужно понять, что бросаться беспочвенными обвинениями недостойно, безответственно и бессмысленно», — сказал он.
По словам Рябкова, если Соединённое Королевство хочет скорейшего урегулирования дела об отравлении Скрипаля, оно должно вступить в контакт с Россией и встать на путь сотрудничества.
«Вместо этого, они просто поливают нас грязью», — добавил он.
Бывшего офицера российской разведки Сергея Скрипаля и его дочь Юлию обнаружили без сознания на скамейке в сквере в британском городе Солсбери 4 марта.
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй 14 марта в ходе выступления в парламенте прямо обвинила Россию в отравлении бывшего полковника ГРУ газом «Новичок». Москва категорически отрицает обвинения.
Президент России Владимир Путин назвал обвинения в адрес России «чушью» и «глупостью». Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее заявил, что Британии рано или поздно придётся отвечать за голословные обвинения.
Парламентская газета: последние новости
Трамп по телефону поздравил Путина с переизбранием на пост президента России МИД: блокирование доступа россиян на участки для голосования на Украине незаконно Лукашенко: Россия в любой ситуации первой протянет руку помощи
 Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Напряжение растет: Украина провоцирует Венгрию218
Как Путин поступит с Собчак после выборов520
Назван главный итог звонка Трампа Путину218
Пугачева выступила с заявлением о cвоем здоровье33
Израиль уничтожил ядерный реактор в Сирии110
Видео
04:51
Порошенко нашел замену российскому газу
Экономика Украина
00:17
На «синей» ветке метро произошел сбой
Происшествия
00:58
Назван главный итог звонка Трампа Путину
Статьи В мире
Пока вы спали: Кто устроил ЧП Таганроге
Происшествия
05:54
Пугачева выступила с заявлением о cвоем здоровье
Шоу-бизнес
02:10
Отец Литвиненко назвал убийцу сына
Происшествия
03:20
Т-80 избавят от украинской «Кобры»
Армия Оружие
00:18
Показали боевого российского «Терминатора»
Армия Оружие
18:50
Напряжение растет: Украина провоцирует Венгрию
Статьи В мире
Косатки растерзали дельфина на глазах ученых
Наука
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение