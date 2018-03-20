Британия с обвинениями России в убийстве Скрипаля вызывает жалость, заявили в МИД РФ

«Великая страна, которая опустилась до таких беспочвенных обвинений в адрес России, вызывает только жалость. Британским политикам нужно понять, что бросаться беспочвенными обвинениями недостойно, безответственно и бессмысленно», — сказал он.

По словам Рябкова, если Соединённое Королевство хочет скорейшего урегулирования дела об отравлении Скрипаля, оно должно вступить в контакт с Россией и встать на путь сотрудничества.

«Вместо этого, они просто поливают нас грязью», — добавил он.

Бывшего офицера российской разведки Сергея Скрипаля и его дочь Юлию обнаружили без сознания на скамейке в сквере в британском городе Солсбери 4 марта.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй 14 марта в ходе выступления в парламенте прямо обвинила Россию в отравлении бывшего полковника ГРУ газом «Новичок». Москва категорически отрицает обвинения.