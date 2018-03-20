Британия с обвинениями России в убийстве Скрипаля вызывает жалость, заявили в МИД РФ 

Великобритания, опустившаяся до беспочвенных обвинений России в отравлении экс-полковника ГРУ РФ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, вызывает только жалость. Об этом заявил журналистам замглавы российского МИД Сергей Рябков.
«Великая страна, которая опустилась до таких беспочвенных обвинений в адрес России, вызывает только жалость. Британским политикам нужно понять, что бросаться беспочвенными обвинениями недостойно, безответственно и бессмысленно», — сказал он.
По словам Рябкова, если Соединённое Королевство хочет скорейшего урегулирования дела об отравлении Скрипаля, оно должно вступить в контакт с Россией и встать на путь сотрудничества.
«Вместо этого, они просто поливают нас грязью», — добавил он.
Бывшего офицера российской разведки Сергея Скрипаля и его дочь Юлию обнаружили без сознания на скамейке в сквере в британском городе Солсбери 4 марта.
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй 14 марта в ходе выступления в парламенте прямо обвинила Россию в отравлении бывшего полковника ГРУ газом «Новичок». Москва категорически отрицает обвинения.
Президент России Владимир Путин назвал обвинения в адрес России «чушью» и «глупостью». Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее заявил, что Британии рано или поздно придётся отвечать за голословные обвинения.