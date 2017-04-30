Эдварду Сноудену вручили премию норвежского PEN-центра

Представители норвежского отделения PEN-клуба лично вручили Эдварду Снодену ранее присужденную ему премию за вклад в защиту свободы слова. Закрытая церемония состоялась в одной из московских гостиниц в пятницу 21 апреля, однако норвежский PEN-центр сообщил об этом лишь вечером в субботу.

"21 апреля Эдварду Сноудену была вручена премия имени Карла фон Осецкого за 2016 год. Председатель правления и генеральный секретарь норвежского PEN-центра Вильям Нюгор и Хаге Ньют Нури передали ему награду в Москве", - говорится в сообщении организации.

Еще в марта прошлого года норвежский PEN-центр объявил Сноудена лауреатом премии имени Карла фон Осецкого - критика гитлеровского режима и антифашиста, удостоившегося Нобелевской премии мира в 1936 году. В организации пытались сделать все возможное, чтобы Сноуден мог лично получить премию, приехав в Осло. Тем не менее норвежские власти отказались давать экс-сотруднику спецслужб США гарантии того, что он не будет экстрадирован на родину. В прошлом году норвежские суды отказались принимать к рассмотрению поданный Сноуденом иск против норвежского государства с требованием дать ему возможность посетить королевство и получить премию, не опасаясь выдачи США.