В США у живущих близ посольства России выясняют, не боятся ли они шпионажа

Американские журналисты спрашивают жителей вашингтонского района Гловер-Парк, где расположено посольство России, не обеспокоены ли они возможной шпионской деятельностью дипломатической миссии. Соответствующее электронное письмо местные жители получили от журналиста издания Washington Examiner.



"Вас беспокоит, что посольство расположено так близко, учитывая последние события? Я слышала, что некоторые люди… беспокоятся насчет камер, что посольство может шпионить за вами. Многих ли это беспокоит?" — говорится в письме.



Автор объясняет, что работает над статьей об "отношениях Гловер-Парк и российского посольства". "Это часто обсуждается? Вы считаете, что то, что посольство находится в вашем районе, влияет на него? Почему? Почему нет?" — говорится в письме.



Одна из жительниц Гловер-Парк сообщила РИА Новости, что не беспокоилась из-за посольства, пока не получила письмо от Washington Examiner. Она сказала, что теперь "может волноваться о том, что американцы могут проявить насилие по отношению к зданию и жилым помещениям, где проживают многие сотрудники посольства".



"Пресса должна избегать того, чтобы подстрекать людей", — сказала местная жительница.





Президент России Владимир Путин ранее заявил, что персонал дипломатической миссии США в России будет таким же, как и персонал диппредставительства России в Америке — по 455 человек с каждой стороны. В результате 755 сотрудников американского посольства должны будут прекратить работу в России. В госдепе США сочли действия Москвы неоправданными и пообещали отреагировать на них. МИД России 28 июля призвал США до 1 сентября привести количество дипломатов и технического состава дипмиссии в Москве в соответствие с числом сотрудников российских диппредставительств в США.