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Народ "расцвел": Захарова показала загорающих москвичей у Химкинского водохранилища
Официальный представитель МИД России Мария Захарова поделилась в Facebook наблюдением, как москвичи вышли принимать солнечные ванны, едва растаял лед.
"Пару часов светит солнце, лед сошел дней 10 назад, ни одного листочка, а народ уже "расцвел". На берегу химкинского водохранилища, как будто это СказочноеБали. Так еще и винцо охлаждается", - подписала фотографию Захарова.
Напомним, что сегодня, 29 апреля, в Москве впервые с начала года зафиксирован 21 градус тепла.
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