"Пару часов светит солнце, лед сошел дней 10 назад, ни одного листочка, а народ уже "расцвел". На берегу химкинского водохранилища, как будто это СказочноеБали. Так еще и винцо охлаждается", - подписала фотографию Захарова.

Напомним, что сегодня, 29 апреля, в Москве впервые с начала года зафиксирован 21 градус тепла.