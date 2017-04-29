МИД: США под предлогом санкций заблокировали взнос РФ на лечение рака

Под предлогом санкций банки США заблокировали добровольный взнос РФ на реализацию программы МАГАТЭ по лечению рака. Об этом заявили в российском МИД

Транш, выделенный на реализацию программы по лечению рака, в американских банках был заморожен в марте.

"В марте 2017 г. американские банки заморозили транш российского добровольного взноса на реализацию Программы действий МАГАТЭ по лечению рака", — говорится в комментарии российского дипведомства.

В МИД отметили, что российскому банку, который совершал данную транзакцию, поступил запрос относительно того, какое имеет отношение этот перевод к Ирану.

И несмотря на объяснения российской стороны, что деньги идут на гуманитарные цели, перевод транша "заморозили" на несколько недель, а после вернули средства на счет госкорпорации "Росатом"

"Как следствие, в МАГАТЭ до сих пор не получен российский добровольный взнос на цели лечения рака в 2017 году", — отметили в ведомстве.

Российские дипломаты добавили, что причиной подобной ситуации стала, по всей видимости, вольная интерпретация "американских правительственных ограничений в контексте национальных санкций, которые бьют без разбора даже по операциям сугубо гуманитарного характера".