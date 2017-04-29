Главное сейчас
-
Аваков рассказал о реакции Интерпола на запрос о розыске Яценюка
-
В Москве следователь выбросил останки человека в мусорный контейнер
-
В МВД Украины попросили отказаться от георгиевских лент
-
Последнего Маршала Советского Союза госпитализировали в Москве
-
Мичман Балтфлота поймал упавшего с 8-го этажа ребенка
Главные события у вас в почте
МИД России назвал тщетными попытки проинспектировать Крым в рамках проверки Украины
МИД России назвал провокационными и тщетными попытки проинспектировать Крым в рамках инспекции Украины по Венскому документу 2011 года.
«Нынешний статус Республики Крым и города Севастополя как субъектов Российской Федерации — вопрос решённый. Он не подлежит пересмотру. Соответственно, Россия свободна в размещении любых своих войск и военной техники на собственной территории. Попытки проинспектировать территорию Крыма в рамках инспекции Украины являются провокационными и тщетными», — говорится в сообщении на сайте МИД России.
В комментарии отмечается, что Россия готова принимать инспекторов, наблюдателей и группы оценки в Крыму в случае направления ей соответствующих запросов по Венскому документу.
Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.
В апреле 2016 года в МИД России заявляли, что Соединённые Штаты не раз нарушали положения Венского документа о мерах укрепления доверия и безопасности, обвиняя в его ненадлежащем выполнении Россию.
Оставить комментарий