МИД России назвал тщетными попытки проинспектировать Крым в рамках проверки Украины

МИД России назвал провокационными и тщетными попытки проинспектировать Крым в рамках инспекции Украины по Венскому документу 2011 года.

«Нынешний статус Республики Крым и города Севастополя как субъектов Российской Федерации — вопрос решённый. Он не подлежит пересмотру. Соответственно, Россия свободна в размещении любых своих войск и военной техники на собственной территории. Попытки проинспектировать территорию Крыма в рамках инспекции Украины являются провокационными и тщетными», — говорится в сообщении на сайте МИД России.

В комментарии отмечается, что Россия готова принимать инспекторов, наблюдателей и группы оценки в Крыму в случае направления ей соответствующих запросов по Венскому документу.

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.

В апреле 2016 года в МИД России заявляли, что Соединённые Штаты не раз нарушали положения Венского документа о мерах укрепления доверия и безопасности, обвиняя в его ненадлежащем выполнении Россию.