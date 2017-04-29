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В Минобороны рассказали о ходе строительства железной дороги в обход Украины
Укладку рельсо-шпальной решётки на участке железной дороги Журавка-Миллерово в обход Украины планируется завершить к 1 августа. Об этом заявил начальник Главного управления железнодорожных войск Минобороны России генерал-лейтенант Олег Косенков.
«Открытие рабочего движения по железнодорожному участку Журавка-Миллерово запланировано на август текущего года. Укладку рельсо-шпальной решетки в полном объёме на этом участке мы завершим до 1 августа», — цитирует РИА Новости Косенкова.
Он отметил, что сооружение верхнего строения пути ведётся на шести перегонах с общим объёмом более 170 км.
«По итогам совещания субподрядчикам поставлены задачи по обеспечению неукоснительного соблюдения сроков и объемов работ по строительству железной дороги», — подчеркнул он.
Ранее сообщалось, что Министерство обороны России усилило группировку железнодорожных войск на строительстве дороги в обход Украины.
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