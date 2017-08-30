МИД назвал провокацией депортацию российской журналисты с Украины

Москва расценивает похищение в Киеве журналистки Первого канала Анны Курбатовой и ее принудительную депортацию в Россию как целенаправленную провокацию со стороны Украины, сообщили в пресс-службе МИД России.

«Похищение в Киеве 30 августа журналистки Первого канала Анны Курбатовой и ее принудительная депортация в Россию — это явно не случайный инцидент, а целенаправленная провокация, инициированная украинскими силовиками и национал-радикалами», — говорится в сообщении на сайте МИД России.

В ведомстве напомнили, что во вторник данные Курбатовой были опубликованы на сайте «Миротворец», курируемом МВД Украины.

По линии российского посольства в Киеве уже приняты все необходимые меры для прояснения ситуации вокруг журналистки, защиты ее прав и интересов. В частности, в украинский МИД и правоохранительные органы страны направлены официальные ноты и обращения. Также запрошена информация и в посольстве Украины в Москве.

«К творящимся безобразиям на Украине по отношению к журналистам привлекаем внимание международных правозащитных организаций, других структур, призванных отстаивать свободу и независимость СМИ», — добавили в МИД.

Ранее в ОБСЕ призывали Украину прекратить аресты и депортацию иностранных журналистов.