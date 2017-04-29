Последнего Маршала Советского Союза госпитализировали в Москве

Последний Маршал Советского Союза и последний министр обороны СССР Дмитрий Тимофеевич Язов был госпитализирован накануне вечером.

28 апреля он, почувствовав себя плохо, вызвал скорую, пожаловавшись на плохое самочувствие, сообщает Life . Медики диагностировали у Язова острое нарушение мозгового кровообращения и настояли на немедленной госпитализации.

Сейчас Язов находится в клиническом госпитале, врачи борются за его жизнь. Дмитрий Язов родился 8 ноября 1924 года в с. Язово Омской области в крестьянской семье. В 1942 г. окончил Московское пехотное училище им. Верховного Совета РСФСР. По окончании училища ушел на фронт. В годы Великой отечественной войны был командиром стрелкового взвода, командиром стрелковой роты на Волховском и Ленинградском фронтах. Он также принимал участие в обороне Ленинграда, в наступательных операциях советских войск в Прибалтике, в блокаде Курляндской группировки немецко-фашистских войск. Дважды был ранен. В 1945 году был награждён орденом Красной Звезды. Язов занимал пост министра обороны СССР с 1987 по 1991 годы. В 1990 году ему было присвоено звание маршала.

В 1991 году он примкнул к Государственному комитету по чрезвычайному положению (ГКЧП). По его приказу в Москву были введены танки и тяжёлая военная техника.