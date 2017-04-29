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Песков ответил на вопрос о телефонных разговорах Путина и Порошенко
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал появившуюся в СМИ информацию о телефонных разговорах Владимира Путина и с президентом Украины Петром Порошенко. По словам Пескова, далеко не о всех контактах Путина по международной линии сообщается прессе.
"Президент России в ежедневном режиме осуществляет самые разные контакты по международной линии, в том числе с главами других государств. Далеко не все из них становятся темой для соответствующих сообщений пресс-служб, равно как и в целом мероприятия рабочего графика президента, включающего гораздо большее количество встреч, совещаний, контактов", - цитирует Пескова ТАСС.
Ранее сообщение о разговорах Путина и Порошенко опубликовала газета "Коммерсантъ".
В Кремле не стали подтверждать изложенную в статье информацию.
В начале марта в Кремле подтвердили, что Путин и Порошенко несколько раз общались по телефону во время обострения ситуации в Донбассе. При этом тема обострения в Авдеевке не поднималась.
Напомним, 17 февраля российские следователи назвали имена виноватых в обстрелах Донбасса, которые происходили в январе и феврале.
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