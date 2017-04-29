Песков ответил на вопрос о телефонных разговорах Путина и Порошенко

"Президент России в ежедневном режиме осуществляет самые разные контакты по международной линии, в том числе с главами других государств. Далеко не все из них становятся темой для соответствующих сообщений пресс-служб, равно как и в целом мероприятия рабочего графика президента, включающего гораздо большее количество встреч, совещаний, контактов", - цитирует Пескова ТАСС.

Ранее сообщение о разговорах Путина и Порошенко опубликовала газета "Коммерсантъ".

В Кремле не стали подтверждать изложенную в статье информацию.

В начале марта в Кремле подтвердили, что Путин и Порошенко несколько раз общались по телефону во время обострения ситуации в Донбассе. При этом тема обострения в Авдеевке не поднималась.

Напомним, 17 февраля российские следователи назвали имена виноватых в обстрелах Донбасса, которые происходили в январе и феврале.