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Киев опроверг данные о тайном разговоре Порошенко и Путина
Администрация президента Украины назвали ложью данные издания "Коммерсантъ" о том, что российский и украинский президенты Владимир Путин и Петр Порошенко продолжают проводить телефонные разговоры, сообщает "Украинская правда".
"Единственный разговор в апреле состоялся 18 апреля в "нормандской формате", о чем было сообщено в совместном пресс-релизе четырех пресс-служб", - сказали в администрации Порошенко.
В тексте российского издания говорится, что стороны не стали предавать огласке факт общения президентов двух стран, чтобы не давать противникам Порошенко лишнего повода для обвинения его в "непатриотичном поведении".
По данным источников, лидеры двух стран обсудили ситуацию в Донбассе, в том числе обмен пленными, а также поставки в регион продуктов питания, воды и электричества и выплату украинских пенсий жителям самопровозглашенных республик.
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