Киев опроверг данные о тайном разговоре Порошенко и Путина

Администрация президента Украины назвали ложью данные издания "Коммерсантъ" о том, что российский и украинский президенты Владимир Путин Петр Порошенко продолжают проводить телефонные разговоры, сообщает "Украинская правда".

"Единственный разговор в апреле состоялся 18 апреля в "нормандской формате", о чем было сообщено в совместном пресс-релизе четырех пресс-служб", - сказали в администрации Порошенко.

В тексте российского издания говорится, что стороны не стали предавать огласке факт общения президентов двух стран, чтобы не давать противникам Порошенко лишнего повода для обвинения его в "непатриотичном поведении".

По данным источников, лидеры двух стран обсудили ситуацию в Донбассе, в том числе обмен пленными, а также поставки в регион продуктов питания, воды и электричества и выплату украинских пенсий жителям самопровозглашенных республик.