ПВО в РФ привели в состояние повышенной готовности после пуска ракет КНДР

Виктор Озеров. ПВО РФ на Дальнем Востоке находятся в состоянии повышенной боеготовности, РФ контролирует воздушное пространство в зоне ответственности ВС РФ в связи с ракетным запуском КНДР, заявил РИА Новости председатель комитета Совета Федерации

"Россия крайне внимательно следит за тем, что происходит в КНДР. ПВО РФ на Дальнем Востоке находятся в состоянии повышенной боеготовности. Мы контролируем воздушное пространство в зоне ответственность воздушных сил РФ", — сказал сенатор.

По его словам, Россия отдает себе отчет в том, что не является целью для ракетных запусков КНДР.

"Но с другой стороны, техника есть техника, и наши военные делают все от них зависящее, чтобы в случае неординарной ситуации не допустить случайного попадания ракет на территорию России", — заявил Озеров.