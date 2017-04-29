В ООН рассказали о самом «страдающем» от санкций российском регионе

Специальный докладчик Организации объединенных наций по вопросу о негативном воздействии односторонних принудительных мер на осуществление прав человека Идрис Джазаири заявил, что антироссийские санкции больше всего отражаются на уязвимых группах населения, но самая плохая обстановка в этом смысле в Крыму.

«Санкционные меры призваны быть сдерживающим фактором для России, но они рискуют быть лишь сдерживающим фактором для международного сообщества предпринимателей, оказывая негативное воздействие в России лишь на те уязвимые группы, которые вообще не имеют отношения к кризису», — отметил он, уточнив, что жители Крыма на должны платить за политические игры.

Он также сказал, что они не могут повлиять на мировой политический кризис, а потому «их страдания не могут служить аргументом в разрешении политических разногласий». Джазаири сказал, что готов поехать на полуостров, чтобы изучить положение в области прав человека, но только если этого захочет Москва и остальные заинтересованные стороны.