"Ъ": Путин и Порошенко обсудили Донбасс по телефону в начале апреля

По данным источников в Москве и Киеве, президент России Владимир Путин и его украинский коллега Петр Порошенко продолжают проводить телефонные переговоры. В частности, лидеры двух стран обсудили ситуацию в Донбассе в рамках телефонного разговора, который прошел в первой половине апреля, пишет "Коммерсантъ".

По словам источник в Москве, "президенты вынуждены были шутить, чтобы не разругаться и не наговорить друг другу резкостей", однако, в целом, разговор проходил в "уважительном корректном ключе". Он также отметил, что в ходе беседы, которая продлилась 20 минут, не было достигнуто конкретных договоренностей.

Источник в Киеве добавил, что Путин и Порошенко обсудили обмен пленными, а также поставки в Донбасс продуктов питания, воды и электричества и выплату украинских пенсий жителям самопровозглашенных республик. В частности, он заявил, что Порошенко предупредил Путина о прекращении поставок электроэнергии, в случае неуплаты руководством республик долгов.

Собеседник, близкий к окружению украинского президента подчеркнул, что в администрации Порошенко не хотели бы публично признавать факт данной беседы.

Ранее сообщалось, что Кремль трактует обесточивание ЛНР как отказ Киева от минского процесса.