Главные события у вас в почте
Трамп призвал Россию и Украину помириться
Президент США Дональд Трамп в своем твиттере призвал Россию и Украину к миру.
"Вчера, в один день, у меня были встречи с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым и с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным", - написал Трамп.
Также президент США опубликовал коллаж со снимками с двух встреч и прикрепил хэштег #LetsMakePeace ("Давайте заключим мир").
Ранее "Газета.Ru" рассказывала о визите украинского министра в Белый дом после встречи Трампа и Лаврова.
Оставить комментарий