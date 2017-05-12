Трамп призвал Россию и Украину помириться

Президент США Дональд Трамп в своем твиттере призвал Россию и Украину к миру.

"Вчера, в один день, у меня были встречи с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым и с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным ", - написал Трамп.

Также президент США опубликовал коллаж со снимками с двух встреч и прикрепил хэштег #LetsMakePeace ("Давайте заключим мир").