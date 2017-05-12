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Газета.Ru

Трамп призвал Россию и Украину помириться

Трамп призвал РФ и Украину помириться
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Президент США Дональд Трамп в своем твиттере призвал Россию и Украину к миру.
"Вчера, в один день, у меня были встречи с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым и с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным", - написал Трамп.
Также президент США опубликовал коллаж со снимками с двух встреч и прикрепил хэштег #LetsMakePeace ("Давайте заключим мир").
Ранее "Газета.Ru" рассказывала о визите украинского министра в Белый дом после встречи Трампа и Лаврова.
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Политика
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Сергей Лавров Дональд Трамп Павел Климкин
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