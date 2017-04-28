ООН оценила потери Запада от санкций против России в $100 млрд

Запад потерял за три года антироссийских санкций 100 миллиардов долларов. С таким заявлением выступил специальный докладчик Организации объединенных наций (ООН) по правам человека Идрис Джазаири.

«Стоимость санкций с точки зрения потерь дохода стран, которые являлись инициаторами санкций, составляет примерно $3,2 млрд в месяц. Если умножить это на данные трех лет, то показатель составит $100 млрд», — заявил Джазаири.

Джазаири добавил, что Москва потеряла от санкций 52-55 миллиардов долларов. Докладчик добавил, что принятые властями меры для адаптации российской экономики к кризисным условиям оказались эффективными.

Евросоюз , США и ряд других стран ввели антироссийские санкции весной 2014 года. Причиной для введения ограничительных мер стало воссоединение Крыма с Россией. Санкции неоднократно расширяли и продлевали, в последний раз до 31 июля 2017 года.

В начале августа 2014 года Россия в ответ на западные санкции ввела продуктовое эмбарго. Крым вошел в состав России в марте 2014 года по результатам референдума.