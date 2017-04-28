Власти Крыма обрадовались «прозрению» корпорации Google

«Крупнейшая мировая IT-корпорация признала Крым составной частью Российской Федерации. Она осознала свою неправоту действий по отношению к республике Крым. Это прозрение корпорации является для нас понятным, предсказуемым шагом», — заявил Полонский.

Соответствующее решение в компании приняли благодаря мировому соглашению с Федеральной антимонопольной службой (ФАС). Полонский призвал и другие крупные компании признать Крым российской территорией и возобновить работу на полуострове. Блокировка Google Play в Крыму была введена более двух лет назад. Жители полуострова не могли скачивать и обновлять приложение. Крым вошел в состав России в марте 2014 года по результатам референдума.