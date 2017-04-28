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Власти Крыма обрадовались «прозрению» корпорации Google
Google выразил готовность возобновить работу приложения Google Play в Крыму. Министр внутренней политики, информации и связи региона Дмитрий Полонский назвал данное решение компании «прозрением». Его слова передает РИА Новости.
«Крупнейшая мировая IT-корпорация признала Крым составной частью Российской Федерации. Она осознала свою неправоту действий по отношению к республике Крым. Это прозрение корпорации является для нас понятным, предсказуемым шагом», — заявил Полонский.
Соответствующее решение в компании приняли благодаря мировому соглашению с Федеральной антимонопольной службой (ФАС). Полонский призвал и другие крупные компании признать Крым российской территорией и возобновить работу на полуострове. Блокировка Google Play в Крыму была введена более двух лет назад. Жители полуострова не могли скачивать и обновлять приложение. Крым вошел в состав России в марте 2014 года по результатам референдума.
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