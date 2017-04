В промо-ролик Украины к песенному конкурсу "Евровидение-2017" вошел российский памятник архитектуры, как бы кому ни хотелось выдать обратное, заявил вице-премьер крымского правительства — министр внутренней политики, информации и связи Крыма Дмитрий Полонский

Украина представила промо-ролик к песенному конкурсу "Евровидение-2017", где среди своих достопримечательностей были показаны, в том числе, памятники Крыма — в частности, замок "Ласточкино гнездо". Клип называется Come to Ukraine to celebrate diversity ("Приезжайте на Украину праздновать разнообразие").

"Есть хорошая поговорка: "Хоть видит око, да зуб неймет". Здесь такая же история. Ровно та же ситуация. Сколько бы угодно они ни заглядывались на это все, эта красота принадлежать им уже не будет никогда. Им бы хотелось, чтобы это было их, но это не их. А то, что они вставили в ролик и тем самым лишний раз популяризировали одну из самых значимых и важных достопримечательностей нашего края, пусть себе показывают", — сказал РИА Новости Полонский.

"Они должны согласиться и понять, что это не их, это принадлежит всем крымчанам, это принадлежит России, это наше российское достояние", — добавил вице-премьер.