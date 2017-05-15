Экс-глава Пентагона: при Трампе отношения между Россией и США обострились

"Я думаю, одна из вещей, которая удивила людей, это то, что после выборов отношения между Россией и США на самом деле ухудшились ", — сказал Гейтс. Он отметил, что Трамп "не делает никаких поблажек" России. Гейтс также добавил, что существует "разительный контраст" между тем, как в Белом доме относятся к Китаю и к России.

Комментируя встречу администрации США с главой МИД РФ Сергеем Лавровым , Гейтс отметил, что советские министры иностранных дел "на рутинной основе приезжали постоянно", поэтому сама встреча "не столь уж большое дело". Гейтс подчеркнул, что важны "политика и действия", а в этом американцы "были довольно жестко настроены (по отношению к России — ред)".

Глава МИД РФ Сергей Лавров в среду в Вашингтоне провел переговоры с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном, затем в Белом доме российского министра принял президент США Дональд Трамп.