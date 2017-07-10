Песков рассказал о впечатлении Путина о Меланье Трамп на саммите G20

«Он (Путин. — RT) тоже остался весьма-весьма доволен. Даже что-то говорили по повестке дня «двадцатки». Вы знаете, что там, в повестке дня были ретриты, которые касались и проблематики женщин, и роли женщин в экономике, и поэтому лёгкий обмен мнениями как раз состоялся», — приводит РИА Новости слова Пескова, которые он сказал в эфире телеканала «Россия 1».

Он также отметил, что в общении Путина и Меланьи Трамп была «определённая симпатия».

Ранее Песков заявил о подготовке экспертами телефонного разговора лидеров нормандской четвёрки.