Владимир Путин рассказал, как добиться успеха

Президент России Владимир Путин во время вручения золотых звезд Героя труда рассказал, какие качества ведут человека к успеху.

По словам главы государства, в жизни преуспевают те, кто обладает в том числе такими качествами, как трудолюбие и любовь к отечеству.

Напомним, сегодня глава российского государства вручил золотые звезды Героя труда пятерым россиянам, среди которых худрук московского театра "Современник" Галина Волчек и экс-глава Татарстана Минтимер Шаймиев.

Отметим, что звание Героя труда учредили в марте 2013 года. Его присуждают за вклад в образование и в социально-экономическое, культурное, индустриальное и сельскохозяйственное развитие страны.