Путин рассказал, как добиться успеха

Российский президент Владимир Путин рассказал, какие качества помогают человеку добиться успеха. По его словам, необходимо быть трудолюбивым и целеустремленным, а также любить свое Отечество.

С соответствующим заявлением глава государства выступил на церемонии вручения золотых звезд Героя труда РФ. Отметим, награды удостоены пять граждан, в том числе – художественный руководитель московского театра "Современник" Галина Волчек, и бывший глава Татарстана Минтимер Шаймиев.

Путин подчеркнул, что лауреаты представляют совершенно разные сферы деятельности и приобрели разный жизненный опыт. Однако их объединяют такие качества, как талант, трудолюбие, целеустремленность и любовь к Отечеству. "Все это вместе ведет к успеху", - подчеркнул глава государства.