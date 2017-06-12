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Президент Австрии поздравил Путина и россиян с Днём России
Президент Австрии Александер Ван дер Беллен поздравил российского лидера Владимира Путина и россиян с Днём России. Об этом говорится в поздравительном послании.
Как передаёт ТАСС, Ван дер Беллен передал наилучшие пожелания народу России и пожелал счастливого будущего.
«Желаю народу России счастливого будущего», — говорится в поздравительной телеграмме.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко в поздравлении Владимиру Путину с Днём России отметил, что в его стране высоко ценят отношения братской дружбы и стратегического партнёрства с Россией.
Знаете, как именно называется праздник 12 июня?
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