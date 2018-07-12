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Украина и Британия обсудили сотрудничество в оборонной сфере
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Украина и Британия обсудили сотрудничество в оборонной сфере 

РИА Новости 11 часов назад
Фото: РИА Новости
КИЕВ, 12 июл — РИА Новости. Министр обороны Украины Степан Полторак и государственный секретарь по вопросам обороны Великобритании Гэвин Вильямсен на полях саммита НАТО в Брюсселе обсудили вопросы развития сотрудничества в оборонной сфере, сообщила в четверг пресс-служба миноброны Украины.
Саммит НАТО проходит 11-12 июля в бельгийской столице.
"В ходе встречи состоялся обмен мнениями относительно потребностей развития сотрудничества в оборонной сфере. Интерес представляет усиление сотрудничества военно-морских сил обеих стран, а также воздушных сил", — говорится в сообщении пресс-службы.
Стороны выразили заинтересованность во взаимодействии в сфере оборонных закупок и в оборонно-промышленном сотрудничестве. Британская сторона также изучает возможность организации визита в Киев в конце августа.
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