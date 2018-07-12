Украина и Британия обсудили сотрудничество в оборонной сфере

Саммит НАТО проходит 11-12 июля в бельгийской столице.

"В ходе встречи состоялся обмен мнениями относительно потребностей развития сотрудничества в оборонной сфере. Интерес представляет усиление сотрудничества военно-морских сил обеих стран, а также воздушных сил", — говорится в сообщении пресс-службы.

Стороны выразили заинтересованность во взаимодействии в сфере оборонных закупок и в оборонно-промышленном сотрудничестве. Британская сторона также изучает возможность организации визита в Киев в конце августа.