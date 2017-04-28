Тиллерсон о визите в Москву: США и Россия ничего не решили

По его словам, на тот момент отношения США и России были хуже, чем во времена "холодной войны", и Москва с этим согласилась.

"Мы ничего не решили на этой встрече", - заключил госсекретарь.

Тиллерсон добавил, что России надо решать, "хочет ли она играть положительную роль в глобальном мировом порядке или разрушительную".