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Трамп похвалил Меланью за организацию приема в честь Макрона
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Трамп похвалил Меланью за организацию приема в честь Макрона 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Президент США Дональд Трамп в твиттере похвалил свою жену Меланью за организацию приема в честь французского лидера Эммануэля Макрона.
"Первая леди США проделала потрясающую работу по приему президента Франции Эммануэля Макрона и его супруги Бриджит. Каждая деталь была исполнена превосходно", — написал Трамп.
По его словам, столовая Белого дома никогда не была более красивой и «Вашингтон в возбуждении от того, какую потрясающую работу проделала Меланья».
Ранее сообщалось, что Трамп совместно с Макроном посадили дуб неподалеку от Белого дома.
На церемонии также присутствовали первые леди США и Франции Меланья Трамп и Брижит Макрон. Отмечается, что саженец дуба Макрон и его жена привезли с собой из Франции.
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