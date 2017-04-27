Wprost: в Польше призвали снять с России санкции, чтобы облегчить «мучения» поляков

По мнению лидера Польской крестьянской партии Владислава Косиняка-Камыша, санкции, введённые в отношении России, не принесли ожидаемого эффекта, поскольку ситуация на Украине не улучшилась, пишет Wprost. Поэтому его стране нужно изменить стратегию и одновременно выступать за усиление политических санкций и отмену — экономических, ведь от них «больше всего мучается» именно Польша.

В начале августа 2014 года Россия ввела эмбарго на часть сельскохозяйственной продукции и продовольствия, помимо прочего, из государств Европейского союза и США. Это был ответ на санкции, которые Европейский союз ввёл по отношению к России за «крымскую агрессию». В настоящий момент они действуют до 31 июля 2017 года. По мнению лидера Польской крестьянской партии Владислава Косиняка-Камыша, они не принесли ожидаемого результата. «Не улучшилась ситуация на Украине, не стало безопаснее, а Крым не вернулся в состав Украины. В Донбассе продолжается война и гибнут люди», — подчеркнул польский политик.

По мнению главы партии, «эмбарго России постоянно нас блокирует». «Правительство должно предпринимать попытки для его отмены. Мы являемся приверженцами отмены эмбарго на польские продукты. Об этом говорят в обществе многих европейских стран, в том числе Франции. Также вице-канцлер Германии упоминал, что это было бы хорошее решение», — подчеркнул Косиняк-Камыш. По словам политика, Польша должна твёрдо ставить условия в отношении «Северного потока». «Нужно изменить стратегию: можно усилить политические санкции, но снять экономиеские. Из-за них больше всего мучается Польша», — объяснил депутат. Косиняк-Камыш отметил, что Европейский союз должен принять это решение по вопросу санкций, однако Польше следует бороться на европейских форумах за наиболее важные для страны вопросы, а не размахивать саблей в вопросах менее важных и таких, где у неё нет шансов на успех. «Зачем был весь этот переполох вокруг выбора Дональда Туска? Нужно быть жёстким в своей позиции по ГМО и санкциям, это те моменты, где правительство должно быть непоколебимым», — резюмировал Косиняк-Камыш.