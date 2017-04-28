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«Эхо Москвы» прекратило сотрудничество с Веллером до его извинений
Главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов заявил о приостановлении сотрудничества с писателем Михаилом Веллером, кинувшим во время эфира кружку в ведущую Ольгу Бычкову.
«Я не могу допустить подобного поведения в студии „Эхо Москвы“… Поэтому мы приостанавливаем (сотрудничество) до извинений. Если будет извинение сегодня, значит, все назад, но до тех пор Михаил Иосифович Веллер не будет, собственно, свою программу вести, ни гостем не будет приглашен», — сказал Венедиктов.
Он также принес извинения слушателям за поведение писателя в эфире.
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