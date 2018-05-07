Единороссы после встречи с Медведевым примут решение по его кандидатуре на пост премьера

Об этом заявил в понедельник журналистам глава фракции, вице-спикер Госдумы Сергей Неверов

"Сегодня состоится заседание фракции, где мы будем обсуждать предложение президента и на котором будет присутствовать Дмитрий Анатольевич [Медведев]", — сказал политик. «У депутатов есть вопросы и предложения, которые они хотели бы обозначить. Именно для этого мы сегодня соберемся. По итогам заседания фракция примет соответствующее решение», — уточнил он.