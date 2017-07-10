Инициатива провести встречу Путина и Трампа была обоюдной, заявил Песков

МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Инициатива провести встречу президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа на саммите G20 была обоюдной, оба лидера остались довольны общением, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Я могу однозначно сказать, что Путин остался доволен. И, честно говоря, я совсем не знаю президента Трампа, но, мне показалось, что он тоже остался удовлетворенным от этой встречи", — сказал Песков в эфире телеканала "Россия 1".

Пресс-секретарь российского президента сообщил, что оба лидера на саммите G20 общались не только в рамках двусторонней встречи. "Они общались, перебрасывались какими-то фразами и до этого (до встречи двусторонней). Они имели возможность продолжить свое общение и в ходе обеда, протокольного мероприятия, которое было позже этим же днем. Поэтому, собственно, что называется, процесс пошел", — пояснил Песков.

Он отметил, что абсурдно говорить о том, кто победил, а кто проиграл. "На самом деле, после того как прошла эта встреча, можно с уверенностью сказать, что, наверное, победили все", — добавил пресс-секретарь.

Песков уточнил, что победили те, кто "обладает толикой здравого смысла", и те, кто способен понять, что эта встреча может инициировать различные процессы. От этого, по словам Пескова, зависит, насколько эффективно "вместе начнем разгребать эти авгиевы конюшни международных и региональных проблем", с которыми сейчас приходится сталкиваться.

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