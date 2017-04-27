Кремль ответил на призывы к незаконной акции в Москве 29 апреля

Власти примут законные меры в связи с призывами участвовать в незаконных протестных акциях 29 апреля в Москве. С таким заявлением выступил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Его слова передает РИА Новости

«… Звучат призывы к незаконным действиям. Это, естественно, приведет к реакции властей — абсолютно законной реакции властей в рамках законодательства», — заявил Песков.

Представитель Кремля отметил, что городские власти готовы предоставить законные способы собраться оппозиционным активистам. Главной целью акции организаторы называют передачу петиции в администрацию президента России. Комментируя намерения оппозиции, Песков заявил, что администрация главы государства работает в обычном режиме, «все обращения обрабатываются и максимально возможные меры принимаются».

Организатором протестных акций в ряде крупных городов 29 апреля выступила «Открытая Россия». В полиции предостерегли граждан от участия в несанкционированных мероприятиях. 26 апреля Генпрокуратура признала «Открытую Россию» нежелательной организацией на территории России, так как «их деятельность направлена на инспирирование протестных выступлений и дестабилизацию внутриполитической ситуации». В «Открытой России» отвергли все обвинения, заявив, что организация не может быть признана нежелательной, так как «является чисто российской». 26 марта во многих городах России прошли протестные акции, участники которых требовали ответить премьер-министра Дмитрия Медведева на выдвинутые против него обвинения в коррупции. В Москве в несанкционированном мероприятии по различным данным приняли участие от 8 до 30 тысяч человек.