Лавров заявил об уважительном отношении Трампа к России

Министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил неизменно уважительное отношение Дональда Трампа к России. По словам главы МИД, президент США и до, и после избрания говорил о необходимости поддержания хороших отношений с Москвой, основанных на взаимных интересах.

«Президент Трамп никогда— ни в ходе предвыборной кампании, ни после того, как он уже стал действующим президентом, не говорил, что он хочет с Россией иметь плохие отношения. Наоборот, он говорил, что он хочет со всеми странами, включая Российскую Федерацию, иметь нормальные взаимоуважительные отношения, которые будут базироваться на правильно осознанных общих интересах»,— заявил Лавров в эфире программы «Воскресное время».

Одним из таких обоих интересов является победа над терроризмом, отметил глава МИД РФ . Лавров убежден, что своих заявлениях по этому поводу и по поводу отношений с России в целом Трамп всегда оставался последовательным.