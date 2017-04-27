Захарова напомнила американской ведущей о необходимости выбирать выражения

"Вы пользуетесь тем же словом "режим" в отношении американской администрации?" - поинтересовалась Захарова, когда ведущая передачи Кэти Курик представила гостью и как бы само собой назвала госстрой в РФ режимом.

"А какое слово вы бы предпочли?", - спросила в ответ Курик. "Меня интересовала ваша мотивировка", - настаивала представитель МИД РФ. "Я считаю, что если президент избран народом своей страны, то это не режим, а демократия", - подчеркнула Захарова.

Это далеко не первый раз, когда представители американских СМИ не выбирают выражения,говоря о России или ее руководстве. Так, 67-летний Билл О'Рейли, являющийся одним из самых известных ведущих и аналитиков на телеканале Fox News, во время интервью с президентом США Дональдом Трампом в феврале, задавая один из вопросов о сотрудничестве США и РФ, назвал президента РФ Владимира Путина "убийцей".