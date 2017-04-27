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Захарова напомнила американской ведущей о необходимости выбирать выражения
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова была вынуждена отреагировать на некорректное поведение американской ведущей, назвавшей государственный строй в России режимом. С этого эпизода началось ее интервью интернет-порталу Yahoo Global News.
"Вы пользуетесь тем же словом "режим" в отношении американской администрации?" - поинтересовалась Захарова, когда ведущая передачи Кэти Курик представила гостью и как бы само собой назвала госстрой в РФ режимом.
"А какое слово вы бы предпочли?", - спросила в ответ Курик. "Меня интересовала ваша мотивировка", - настаивала представитель МИД РФ. "Я считаю, что если президент избран народом своей страны, то это не режим, а демократия", - подчеркнула Захарова.
Это далеко не первый раз, когда представители американских СМИ не выбирают выражения,говоря о России или ее руководстве. Так, 67-летний Билл О'Рейли, являющийся одним из самых известных ведущих и аналитиков на телеканале Fox News, во время интервью с президентом США Дональдом Трампом в феврале, задавая один из вопросов о сотрудничестве США и РФ, назвал президента РФ Владимира Путина "убийцей".
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков после этого заявил, что в Кремле считают подобные слова недопустимыми и оскорбительными и предпочли бы получить извинения. О'Рейли затем в своей передаче с сарказмом заметил, что, возможно, будет готов извиниться, но не раньше 2023 года.
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