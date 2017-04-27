Захарова назвала ракетный удар США в Сирии неприемлемым и бессмысленным

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала ракетный удар США по авиабазе в Сирии неприемлемым и подчеркнула, что он не имеет ни военного, ни политического смысла.

"Они были неприемлемыми, потому что они противоречили международному праву… Они не имели ни военного, ни политического смысла, я имею в виду все удары. Они ни к чему не привели", — сказала она в интервью Yahoo Global News.

Сирийская оппозиция 4 апреля заявила о 80 жертвах атаки с применением химоружия в городе Хан-Шейхун провинции Идлиб и 200 раненых. Виновником атаки она назвала правительственные войска Сирии, которые отвергли обвинения и возложили ответственность на боевиков и их покровителей. Сирийские власти заявляли, что никогда не применяли химоружие против мирных граждан и террористов, а весь химический арсенал страны был вывезен из страны под контролем ОЗХО

США, не продемонстрировав доказательств виновности сирийских военных и не прислушавшись к призыву России провести тщательное расследование, нанесли удар по сирийской военной базе Шайрат в ночь на 7 апреля.