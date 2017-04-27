Джонсон заявил, что Британия не признает Крым частью России

Министр иностранных Великобритании Борис Джонсон заявил, что его страна не намерена признавать присоединение Крыма к России.

Во время своего выступления на пасхальном банкете лорда-мэра лондонского Сити Джонсон отметил, что Британия «настаивает на суверенитете и территориальной целостности всех европейских стран» и отказывается «признавать незаконную аннексию Россией Крыма», сообщает Sky News.

«Мы поддерживаем США, которые выступают против убийства с помощью химического оружия мирных жителей в Сирии и будем работать над тем, чтобы привлечь виновных к ответу», — подчеркнул министр.

4 апреля сирийская оппозиция заявила об атаке с применением химоружия в городе Хан-Шейхун провинции Идлиб, обвинив в ней правительственные войска Сирии.

Официальный Дамаск отверг обвинения и возложил ответственность за химатаку на боевиков.

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.