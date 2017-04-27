Власти Москвы предложили оппозиции перенести акции 6 мая из центра в окраины

Глава столичного департамента региональной безопасности Владимир Черников заявил, что оппозиции было предложено провести акцию 6 мая в удаленных от центра Москвы районах на юго-востоке или северо-западе города, передает РИА "Новости".

Отмечается, что представители оппозиции подали заявку на проведение 6 мая акции, посвященной пятилетней годовщине беспорядков на Болотной площади. Мероприятие планировалось организовать на этой же площади.

"Мы предложили им два места проведения — улица Перерва в Люблино, можно провести на такой же дистанции маршрут, не менее двух километров, с проведением митинга и северо-запад — это "Октябрьское поле" - "Щукинская". Там могут спокойно провести свои мероприятия. Сегодня наш ответ ими был получен. Идет процесс обсуждения", — сказал Черников.