В Совфеде прокомментировали вероятность ядерного удара США по России‍

"Нет сомнений, что подобные заявления имеют определенных адресатов. Первый адресат - мировое сообщество. Во-вторых, послан ясный сигнал руководству США, что любое развитие событий не станет для нас неожиданностью. Думаю, что это напоминание не будет лишним. Пусть, что называется, они знают, что мы знаем",- сказал Клинцевич.

Он добавил, что главным адресатом сообщения Генштаба стали россияне. "Им нечего опасаться: ситуация под контролем", - отметил Клинцевич.