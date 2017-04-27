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Белый дом: США намерены противостоять России там, где ее действия неприемлемы
Соединённые Штаты продолжат сотрудничать с Россией, однако намерены противостоять ей при необходимости. Об этом заявил высокопоставленный представитель Белого дома.
«Мы намерены противостоять России там, где её действия неприемлемы. Например, это касается её поддержки режима Асада», — цитирует РИА Новости чиновника.
Он подчеркнул, что США будут сотрудничать с Россией «там, где это возможно», отметив, что к такому партнёрству относится борьба с террористической организацией «Исламское государство»*.
Ранее советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности генерал Герберт Макмастер заявил, что отношения с Россией улучшатся в связи с тем, что в настоящее время они находятся на самом низком уровне.
* «Исламское государство» (ИГ) — террористическая группировка, запрещённая в России.
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