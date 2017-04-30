В Трампа во время речи бросили российские флаги

В Пенсильвании в направлении трибуны, с которой президент США Дональд Трамп произносил свою речь, неизвестный бросил несколько российских флагов.

На видеокадрах заметно, что в Трампа полетел по меньшей мере десяток триколоров небольшого размера.

Трамп перед своими сторонниками отчитывался о первых 100 днях своего президентства.

Часть американских политических кругов обвиняет команду Трампа в компрометирующих связях с Россией, а также указывает на якобы оказанную ему Москвой помощь в избрании путем кражи данных с компьютерных ресурсов демократов. Россия отрицает все подобные обвинения.