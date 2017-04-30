Главное сейчас
-
«Морской котик» рассказал в мемуарах о ликвидации бен Ладена
-
Депутат Рады предложил сдать Крым в «аренду» России
-
Макфол: «импровизация» Трампа рискует не выдержать встречи с Путиным
-
МИД: США под предлогом санкций заблокировали взнос РФ на лечение рака
-
Шарапова оценила свое выступление на турнире в Штутгарте
Главные события у вас в почте
В Трампа во время речи бросили российские флаги
В Пенсильвании в направлении трибуны, с которой президент США Дональд Трамп произносил свою речь, неизвестный бросил несколько российских флагов.
На видеокадрах заметно, что в Трампа полетел по меньшей мере десяток триколоров небольшого размера.
Трамп перед своими сторонниками отчитывался о первых 100 днях своего президентства.
Часть американских политических кругов обвиняет команду Трампа в компрометирующих связях с Россией, а также указывает на якобы оказанную ему Москвой помощь в избрании путем кражи данных с компьютерных ресурсов демократов. Россия отрицает все подобные обвинения.
Оставить комментарий