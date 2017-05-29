Лидеры «Семерки» подготовили Макрона к встрече с Путиным

Приглашение Владимира Путина в Париж на встречу с новым президентом Франции Эммануэлем Макроном стало подтверждением провала политики «изоляции» России. Как полагают наблюдатели, от обещанного «требовательного диалога» не следует ожидать чего-либо помимо общей позиции «Большой семерки». Впрочем, у парижской встречи, вполне возможно, есть еще одна немаловажная задача. «Это может стать самым серьезным испытанием для Макрона», - предсказывает ABCNews, комментируя предстоящую в понедельник встречу новоизбранного президента Франции с Владимиром Путиным.

Накануне своего дебютного диалога с российским лидером Эммануэль Макрон заверил, что уважает Россию, и напомнил о 300-летней традиции отношений Москвы и Парижа, «в рамках» которых он и пригласил Путина. Впрочем, более тепло новый французский президент отозвался о президенте США, с которым он переговорил накануне, в ходе встречи G7 на Сицилии. «Тот Дональд Трамп , с которым я встретился, хотел понимать и слушать», - сообщил Макрон.

Макрон обещает «требовательный диалог» с Путиным. «Диалог не означает согласия», - подчеркнул в пятницу Кристоф Кастанер, официальный представитель правительства Пятой республики.

Агентство France Presse , комментируя завтрашнюю встречу, полагает: французской стороне придется вести «деликатные переговоры» - учитывая то, что затронуты будут «давние расхождения двух стран по Сирии и Украине». Достаточно вспомнить, что визит Путина во Францию в октябре прошлого года был отменен именно из-за острых разногласий по Сирии (во всяком случае, именно так это объясняли представители Франсуа Олланда ).

Темы диалога с Путиным уже определены, о чем сообщил сам Макрон: в центре внимания должна оказаться как именно Сирия. Значительную часть беседы Путина и Макрона займет и украинское урегулирование, в свою очередь указали в Кремле. В частности, будет обсуждаться «минский формат». Как известно, Франция, наряду с Россией, является гарантом минского процесса.

Французский президент, вполне вероятно, также станет «передатчиком» коллективного мнения «Большой семерки». Заметим, упомянутая выше встреча на Сицилии стала дебютом и для Макрона, и для Дональда Трампа.

«Неустойчивый баланс» в вопросе о санкциях

В ходе встрече в сицилийском городе Таормина лидеры «семерки» дежурно пригрозили ужесточить санкции против России в случае невыполнения минских соглашений. При этом участники встречи не сразу пришли к согласию в вопросах, касающихся отношений с Москвой.

«Трампу вся эта история ни к чему – это наследие Барака Обамы , а Обаму Трамп мягко выражаясь, не любит», - отметил собеседник. Ангела Меркель , учитывая предстоящие в сентябре выборы в бундестаг (и свои возможные шансы на переизбрание), не может не учитывать недовольства ухудшением отношений с Москвой, добавил сенатор Климов. «Италия, которая, пожалуй, в наибольшей степени страдает от санкций, также стремится выпутаться из этой истории», - добавил собеседник. Проявлением этого настроения стал недавний призыв парламентариев Венеции к премьеру Италии Паоло Джентилони – снять санкции и обуздать антироссийский накал в СМИ.

Что касается Эммануэля Макрона, то новый президент Франции и ранее не делал жестко антироссийских заявлений, указал Климов. «Макрон делал проатлантические заявления, говорил о необходимости европейской интеграции, критиковал Марин Ле Пен и ее встречу с Путиным в Москве - но каких-либо планов по нагнетанию конфронтации с Россией он не строил», - добавил собеседник. Кроме того, отметил он, следует учитывать, что обе палаты французского парламента высказались против продления антироссийских санкций. И Макрон, с его условной поддержкой (собственно его электорат – не более 20-25%, плюс те, кто голосовал не столько за Макрона, сколько против Ле Пен) не может этого не учитывать.

«Приглашение главы России в Париж президентом Франции означает окончательный отказ ЕС от попыток изоляции России. Политика Обамы тихо скончалась», - констатирует председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков

Надежда на прагматизм Макрона

Путин и Макрон обсудят сотрудничество России и Евросоюза, сообщил помощник российского президента Юрий Ушаков . «Будет интересно выяснить, как Макрон воспринимает новые реалии и как он относится к новому европейскому проекту», – сказал Ушаков. В частности, планируется обсудить не удовлетворяющее Москву состояние двусторонних контактов – в том числе экономических (за последние 3 года президентства Олланда товарооборот двух стран упал на 50%).

В Москве возлагают надежды на прагматизм Макрона, - резюмирует France Presse, цитируя недавнее выступление посла России в Париже Александра Орлова на встрече с деловыми кругами Франции. Посол отметил, что «Макрон не очень идеологизирован по сравнению со своими предшественниками», - подчеркивает агентство.

МИД Кирилл Коктыш. Наблюдатели полагают: от парижской встречи президентов Франции и России также вряд ли следует ожидать достижения согласия. Нынешний президент Франции «в любом случае начинает с достаточно низкой точки», - отметил в комментарии газете ВЗГЛЯД член совета Ассоциации политических экспертов и консультантов, доцент кафедры политической теории МГИМО

Западная пресса напоминает о весьма сложных стартовых позициях сторон. Москва, по мнению европейских СМИ, «болела» за Марин Ле Пен. Макрон же, будучи кандидатом, критиковал «аннексию» Крыма, и обвинял Россию в следовании «гибридной стратегии, сочетающей военное запугивание и информационную войну». Но, исходя из прагматических соображений, Макрон не может быть простым «продолжением» крайне непопулярного Франсуа Олланда, который завел отношения Парижа и Москвы в тупик. «При Олланде российско-французские отношения очень сильно деградировали, - констатирует Коктыш. - Улучшений добиться достаточно просто: достаточно хотя бы частично восстановить то, что было разрушено».

Предполагаемая повестка и подоплека переговоров

Учитывая одну из самых острых проблем Франции – проблему нелегальной миграции, «подогреваемую» конфликтами на Ближнем Востоке, Макрон не может не прийти к выводу: сирийский вопрос невозможно решить без взаимодействия с Россией, - отмечает сенатор Андрей Климов. Поэтому неудивительно, что именно Сирия была названа главной темой встречи Макрона и Путина.

Франция при предыдущем президенте была одной из стран, наиболее жестко относившихся к «режиму Башара Асада ». Риторика Макрона до сего момента не так уж отличалась от слов Олланда. «У Франции есть один враг - «Исламское государство» и другие террористические группировки, у сирийского народа - Башар Асад», - заявлял нынешний президент во время своей предвыборной кампании.

Но интересы безопасности Франции (а Макрон позиционирует себя как лидер, выражающий общенациональные интересы) должны оказаться превыше антиасадовских «принципов», декларировавшихся Олландом. Все страны «Группы семи» признали роль России, Ирана и Турции в решении сирийского кризиса, - передал Макрон коллективное мнение G7.

Что же касается второго блока вопросов - Украины, то, вероятнее всего, Олланд озвучит дежурный вывод, прозвучавший на сицилийском саммите G7. Как уже говорилось выше, продолжительность антироссийских санкций «явно связана с полным выполнением Россией ее обязательств в рамках Минских соглашений и уважения суверенитета Украины».

«От первой встречи не следует ожидать ничего, кроме установления системы координат, установления персональных отношений, и выработки пространства отношений для того диалога, который может быть установлен у России и Франции», - резюмируя, делает прогноз Кирилл Коктыш.

По его мнению, «по итогам встречи будет осуществлена «пристрелка» встречи Трампа и Путина, по крайней мере, со стороны Запада». «Макрон попробует протестировать установки, которые были озвучены на встрече G7, и соответственно, получить российскую реакцию на эти установки. Вряд ли он получил какой-либо мандат для торга, но для какого-либо первичного зондажа, скорее всего да», - отмечает Коктыш.

Что же касается самой встречи G7, то, по мнению Коктыша, никаких прорывов на ней достигнуто не было. «Семерка» солидаризировалась под Трампа, и в рамках подготовки встречи Трампа и Путина. Трампу помогли укрепить переговорные позиции – торг всегда лучше всего начинать с жесткой позиции, чтобы всегда была возможность его смягчить.