В Госдуму внесли проект закона о наказании за похищение невест

Похищение девушек для вступления в брак будет наказываться сроком до трех лет тюремного заключения. Соответствующий законопроект депутаты Народного собрания Ингушетии внесли в Госдуму . Документ опубликован в базе данных парламента.

«Внести в Уголовный кодекс России... изменение, дополнив его статьей следующего содержания: «похищение человека с целью вступления в брак — наказывается принудительными работами на срок до трех лет либо лишением свободы на тот же срок», — говорится в законопроекте.