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В Госдуму внесли проект закона о наказании за похищение невест
Похищение девушек для вступления в брак будет наказываться сроком до трех лет тюремного заключения. Соответствующий законопроект депутаты Народного собрания Ингушетии внесли в Госдуму. Документ опубликован в базе данных парламента.
«Внести в Уголовный кодекс России... изменение, дополнив его статьей следующего содержания: «похищение человека с целью вступления в брак — наказывается принудительными работами на срок до трех лет либо лишением свободы на тот же срок», — говорится в законопроекте.
Ранее с предложением наказывать за похищение девушек выступил спикер парламента Ингушетии Зелимхан Евлоев. По словам политика, зачастую инциденты с похищением невест заканчиваются кровопролитием. 8 апреля в селении Кантышево Ингушетии молодой человек похитил девушку, чтобы жениться на ней. Во время похищения сообщники мужчины нанесли телесные травмы матери и брату девушки. Позднее невесту удалось вернуть домой. Мужчина, организовавший похищение, арестован.
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