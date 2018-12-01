Отмена президентом США Дональдом Трампом встречи с российским лидером Владимиром Путиным не способствует конструктивному развитию отношений, планировалось обсудить создавшийся в них тупик, заявил РИА Новости помощник российского президента во внешней политике Юрий Ушаков.
"Это просто вызывает сожаление, поскольку мы планировали провести обстоятельный разговор, чтобы обсудить и вопросы стратегической стабильности, с учетом планов американцев выйти из ДРСМД. Хотели обсудить горячие региональные конфликты, в том числе сирийское урегулирование, в КНДР. Все то, что сейчас на повестке дня. Хотели обсудить тупик, который создался в двусторонних отношениях", — сказал Ушаков РИА Новости.
" (Отмена встречи Путина и Трампа) не способствует конструктивному развитию отношений. Это точно", — добавил он.