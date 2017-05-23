Матвиенко считает, что Европа нескоро отменит санкции против России

"То, что санкции сохраняются, рациональному объяснению не поддается. Видимо, некоторые государственные деятели на Западе считают, что, пойдя на их отмену, "потеряют свое лицо", ослабят свои позиции. Вряд ли стоит рассчитывать на отмену санкций в ближайшем будущем", — сказала она газете "Известия"

Вместе с тем Матвиенко считает, что рано или поздно отмена санкций произойдет, к такому развитию событий подталкивает "политическая и экономическая логика".