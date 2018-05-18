Портрет нового кабмина: старожилы, новички и опытные игроки

МОСКВА , 18 мая — РИА Новости . Правительство, обновленное почти наполовину, представлено специалистами из разных сфер. Наряду со старожилами кабинет министров пополнился новичками из регионов, администрации президента и банковской сферы. Средний возраст министров составляет 52 года, а вице-премьеров — 57 лет.

Старожилы и новички

В обновленном наполовину кабмине осталось несколько, так называемых, долгожителей. К ним можно отнести министра иностранных дел Сергея Лаврова , который на этой должности пребывает уже более 14 лет. К слову, в мидовских структурах он начал работать еще в 70-х годах прошлого века.

Такой же по продолжительности опыт работы имеет и переназначенный министр обороны Сергей Шойгу , который с 1994 по 2012 годы отвечал за МЧС , а с 2012 года возглавляет оборонное ведомство

Тройку «старожилов» замыкает вице-премьер Юрий Трутнев , который высокие правительственные должности занимает уже 13 лет: сначала восемь лет министром природных ресурсов, затем пять лет — заместителем председателя правительства.

Назначенный на пост вице-премьера Виталий Мутко до сегодняшнего дня в кабинете министров проработал уже 10 лет.

В обновленном составе вице-премьеров как новички, так и люди с опытом правительственной работы. В частности, вернувшаяся в кабмин экс-глава Счетной палаты Татьяна Голикова ранее здесь уже на протяжении пяти лет работала министром здравоохранения. Алексей Гордеев , который 10 лет проработал министром сельского хозяйства, вернулся с повышением должности. Приставку вице получил также Антон Силуанов , который был министром финансов с 2011 года и остается совмещать эту должность.

Региональная кузница

Пришедший на работу в кабмин впервые Владимир Якушев сделал карьеру в Ямало-Ненецком автономном округе. Начав с юриспруденции, поработав потом в экономическом секторе, он пришел в политику. Начал сразу с должности вице-губернатора Тюменской области . Через несколько лет он стал главой Тюмени и в этом же году губернатором области. Этот пост Якушев занимал до назначения в правительство.

В правительство пришел еще один губернатор, который также добился успеха в Ямало-Ненецком автономном округе — губернатор региона Дмитрий Кобылкин. Он начинал как инженер, работал в нефтегазовой сфере, а затем пришел в администрацию Пуровского района (ЯНАО). Спустя четыре года "Единая Россия" , членом которой являлся Кобылкин, предложила его в качестве кандидата в губернаторы ЯНАО. На этой должности он работал до назначения.

Третьим губернатором, пополнившим кабинет министров, стал глава Амурской области Александр Козлов. Работу в региональной администрации он начал с первого замминистра строительства, потом стал министром. Через несколько лет он попробовал себя в качестве мэра, победив на выборах главы города Благовещенск.

Буквально в следующем году Козлов был назначен исполняющим обязанности губернатора Амурской области, а затем стал губернатором региона.

Также работать в кабмин придет Евгений Зиничев , который пробовал себя на губернаторской должности. После работы главой ФСБ по Калининградской области он был назначен временно исполняющим обязанности губернатора региона, но довольно быстро ушел в отставку по собственному желанию. После этого он вернулся в ФСБ.

Опытные игроки

Это касается и нового вице-премьера Максима Акимова . Он работал в Калужской области , занимался вопросами экономики. Затем он работал замглавы Калужской области, а потом перешел на госслужбу в правительство, где трудился на посту замруководителя аппарата РФ

В правительство на высокие должности пришли и те, кто уже имеет опыт работы в администрации президента. Константин Чуйченко четыре года он проработал помощником главы государства, совмещая пост с должностью начальника контрольного управления президента.

Сергей Чеботарев также пришел из Кремля. До назначения в кабмин он работал заместителем начальника управления администрации по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странам.

Среди вновь назначенных есть и те, кто работал уже в структуре министерств. Евгений Дитрих работал первым заместителем министра транспорта РФ до своего назначения на министерский пост.

Константин Носков, ставший министром цифрового развития, занимал должности директора департамента информационных технологий и связи правительства, руководителя Аналитического центра при правительстве.

Еще один вернувшийся в правительство — Дмитрий Патрушев. Он работал в министерстве транспорта, но ушел оттуда в 2002 году в банковский сектор. До назначения главой Минсельхоза был председателем правления «Россельхозбанка».

Возраст не помеха

Самый старший в новом кабинете министров Медведева будет глава МИД Сергей Лавров — ему 68 лет. Вице-премьеру Алексею Гордееву — 63 года, министру обороны Сергею Шойгу — 62 года. Самый молодой — по-прежнему Максим Орешкин , который, как и в прошлом составе кабмина, займет пост главы Минэкономразвития . Ему в июле исполнится 36 лет. Он возглавил министерство менее 2 лет назад, когда ему было 34 года, хотя и не смог побить рекорд Николая Никифорова , который занял пост главы Минсвязи в 29 лет и стал самым молодым министром в истории России. Впрочем, в новом правительстве Никифоров не сохранил свою должность. В «тройку» самых молодых также входят 37-летний Александр Козлов (глава Минвостокразвития) и 39-летний Константин Носков (министр цифрового развития и связи).

Самый молодой среди вице-премьеров — Максим Акимов, ему 48 лет, старше всего — Гордеев. Таким образом, средний возраст в новом кабинете министров 52-летнего Медведева составляет 52 года, средний возраст вице-премьеров — 57 лет.