Иванов рассказал о шутке Путина про дрова для Германии

Специальный представитель президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов в эфире программы SophieCo на RT рассказал, как Владимир Путин в Германии пошутил о дровах.

Говоря о склонности стран с небольшим количеством полезных ископаемых двигаться в направлении возобновляемых источников энергии, Иванов отметил, что не представляет, чем Германия может заменить российский газ.

«Я не представляю себе, чем, к примеру, Германия может заменить российский газ в ближайшем будущем. Помню, наш президент как-то во время визита в Германию пошутил, мол, ладно, российский уголь вам не нравится, российская нефть не нравится, «газа вы не хотите. А что вы, дровами будете дома топить? Так ведь и дрова придётся у России покупать!» — рассказал Иванов.