Путин обсудил с Совбезом новый удар коалиции США в Сирии

«Участники обсудили сирийскую тему с акцентом на состоявшемся накануне очередном ударе американцев по сирийской территории. Отмечалось, что подобные действия являются нелегитимными и существенно осложняют процесс запуска зон деэскалации и внутрисирийского урегулирования в целом», — заявил Песков.

18 мая Международная антитеррористическая коалиция во главе с США нанесла удар по колонне проправительственных отрядов в Сирии. Это было сделано в ответ на наступательные действия проправительственных сил на позиции группировок, поддерживаемых Вашингтоном. Удар был нанесен вблизи сирийско-иорданской границы возле города Эт-Танф. По словам представителей штаба коалиции, проправительственные отряды представляли угрозу для США и их союзников.

Антитеррористическая операция международной коалиции началась в Сирии и Ираке в 2014 году. Официальный Дамаск считает действия коалиции на своей территории незаконными.